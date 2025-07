Edinho Silva é eleito presidente nacional do PT com apoio de Lula Ex-prefeito de Araraquara busca unificar partido para reeleição de Lula JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 23h20 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h20 ) twitter

Edinho Silva é eleito o novo presidente nacional do PT

Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, foi eleito como novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores com apoio do presidente Lula. Ele conquistou 73,48% dos votos apurados até agora. Humberto Costa, presidente interino do PT, anunciou a vitória mesmo com a indefinição no diretório de Minas Gerais, cuja eleição foi adiada para o dia 13. Votos da Bahia, Pernambuco, Pará e Paraná ainda não foram contabilizados, mas o partido afirma que o resultado não mudará.

Anteriormente, Edinho presidiu o diretório paulista do PT entre 2007 e 2013. Ele também atuou como secretário de Comunicação no governo Dilma Rousseff e coordenou a campanha presidencial de Lula em 2022. Em seu discurso inicial como presidente nacional do PT, Edinho destacou a importância de unificar o partido para garantir a reeleição de Lula no próximo ano e continuar com o projeto de reconstrução do Brasil.

