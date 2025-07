Equador extradita traficante para os EUA José Adolfo Macias, o "Fito", líder de facção criminosa, será julgado por tráfico internacional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h58 ) twitter

Equador extradita para os EUA um dos maiores traficantes de drogas do país

O governo do Equador extraditou José Adolfo Macias, conhecido como Fito, para os Estados Unidos. Ele é um dos principais traficantes de drogas do país e havia fugido de uma prisão de segurança máxima no ano passado. Recapturado em junho deste ano, Fito lidera uma facção criminosa e foi condenado a 34 anos de prisão por crimes como assassinato. Nos EUA, ele enfrentará acusações de tráfico internacional de drogas.

