Estiagem no Paraná reduz vazão das Cataratas do Iguaçu

Minuto JR: Cataratas do Iguaçu registram vazão três vezes menor do que o normal

A vazão nas Cataratas do Iguaçu caiu para 368 mil litros por segundo, bem abaixo da média histórica de 1,5 milhão de litros, devido à estiagem que afeta o Paraná. Há cinco dias, o estado decretou situação de emergência por causa da seca, conforme especialistas apontam.

Em outra ocorrência, suspeitos envolvidos em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro com criptomoedas foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. O esquema internacional teria arrecadado 1,5 bilhão de reais, sendo o principal investigado responsável por essa quantia.

Além disso, em Camaçari, Bahia, um incêndio ocorreu em um polo petroquímico no final da tarde. O fogo começou em um dos tanques, gerando uma densa fumaça, mas sem vítimas relatadas. Bombeiros atuaram no local para controlar as chamas.

