EUA anunciam cessar-fogo com rebeldes Houthis no Iêmen Trump informa trégua com grupo que atacava desde 2023 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h50 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h50 )

EUA anunciam acordo de cessar-fogo com os Houthis

Os Estados Unidos anunciaram um acordo de cessar-fogo com os rebeldes Houthis, encerrando ataques a embarcações originárias do Iêmen. O presidente Donald Trump informou que os Houthis decidiram abandonar a luta armada.

Antes da oficialização do acordo, Israel realizou ataques no Iêmen, tendo como alvo principal o Aeroporto Internacional de Sanaa. As estruturas dos rebeldes no local foram destruídas e civis foram alertados para evacuar a área.

Simultaneamente, forças de segurança israelenses capturaram dois membros do Hamas no sul de Gaza. Um dos detidos estava envolvido em um ataque a Israel em outubro de 2023. As forças de defesa de Israel discutiram um plano para ocupar permanentemente a Faixa de Gaza, conforme anunciado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

