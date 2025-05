EUA negociam acolhimento de palestinos no Oriente Médio Caminhões com ajuda humanitária continuam entrando na Faixa de Gaza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 22h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 22h57 ) twitter

Países do Oriente Médio são consultados sobre receber palestinos que desejam sair da zona de guerra

Os Estados Unidos estão negociando com países do Oriente Médio para acolher palestinos que desejam deixar a zona de conflito. Nesta terça-feira (20), mais caminhões com suprimentos humanitários foram autorizados a entrar na Faixa de Gaza, enquanto Israel continua suas operações contra o Hamas.

Durante uma audiência no Senado Americano, foi informado que o presidente Donald Trump questionou líderes do Oriente Médio sobre receber palestinos interessados em trabalhar e morar fora da Faixa de Gaza. O Ministério da Defesa de Israel relatou que 93 caminhões cruzaram a fronteira.

Em resposta às tensões regionais, o secretário britânico de Relações Exteriores, David Lammy, anunciou a suspensão das negociações comerciais do Reino Unido com Israel. A União Europeia também pretende revisar seu acordo comercial com Israel. O Catar afirmou que as conversas para um cessar-fogo estão paralisadas devido a divergências entre Israel e Hamas. Diante desse impasse, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou que os principais negociadores retornassem a Jerusalém.

