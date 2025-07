FAB enfrenta escassez de combustível devido a cortes orçamentários Descongelamento de recursos é anunciado pelo Ministério do Planejamento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h54 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h54 ) twitter

Cortes no orçamento deixam a FAB sem verba para abastecer aeronaves de transporte de autoridades

Os cortes no orçamento deixaram a Força Aérea Brasileira sem recursos para abastecer aeronaves usadas no transporte de autoridades e órgãos para transplantes. Segundo apuração do Jornal da Record, o combustível pode acabar no início de agosto.

O Ministério da Defesa ainda não se pronunciou sobre a situação. Por outro lado, o Ministério do Planejamento anunciou um descongelamento superior a R$ 20 bilhões para aliviar as dificuldades financeiras das pastas governamentais.

Além disso, o Ministério da Educação confirmou ter recebido R$ 264 milhões destinados à compra de livros de história, geografia e ciências, cuja aquisição havia sido adiada devido à falta de verba.

