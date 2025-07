Fabiano Silva dos Santos pede demissão dos Correios Presidente aguarda confirmação após reunião com Lula JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h34 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fabiano Silva dos Santos pede demissão da presidência dos Correios

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, solicitou sua saída do cargo ao entregar uma carta de demissão ao Palácio do Planalto. No primeiro trimestre deste ano, a empresa registrou um prejuízo de R$ 1,7 bilhão. O mandato de Fabiano estava previsto para terminar no início de agosto.

A confirmação de sua demissão depende de uma reunião com o presidente Lula, que está no Rio de Janeiro participando de um encontro do BRICS.

Assista ao vídeo - Fabiano Silva dos Santos pede demissão da presidência dos Correios

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!