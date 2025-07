Família de Juliana Marins solicita nova autópsia no Brasil após acidente na Indonésia Indonésia admite falhas na segurança e estrutura em trilha de vulcão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h50 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h50 ) twitter

Caso Juliana Marins: Indonésia reconhece problemas de estrutura e segurança no local da trilha

O corpo de Juliana Marins, publicitária que faleceu após uma queda em um vulcão na Indonésia, será submetido a uma nova autópsia no Brasil, conforme solicitado por seus familiares. As autoridades indonésias reconheceram falhas na segurança e estrutura da trilha onde ocorreu o acidente. O governador da região prometeu revisar a infraestrutura do parque.

A Advocacia Geral da União aceitou o pedido da família para que novos exames sejam realizados assim que o corpo chegar ao Brasil. O laudo inicial na Indonésia apontou hemorragia interna como causa da morte, mas não detalhou o momento exato do ocorrido. A Justiça Federal está analisando o pedido da família, enquanto a AGU já manifestou seu apoio devido às dúvidas levantadas pela certidão de óbito emitida pela Embaixada do Brasil em Jakarta.

Abdoul Aghan, alpinista que liderou o resgate, relatou desafios enfrentados durante as operações de salvamento, mencionando que a falta de recursos e pessoal é uma questão já conhecida na região. Ele destacou que em 2015 vivenciou uma situação semelhante, aguardando por dois dias a chegada das equipes de resgate após a morte de outro montanhista.

