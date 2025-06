Família divulga vídeo completo do sequestro de soldado israelense pelo Hamas Militar está detido na Faixa de Gaza há mais de um ano e meio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 22h38 (Atualizado em 09/06/2025 - 22h38 ) twitter

Família de soldado israelense detido há mais de um ano e meio pelo Hamas divulga vídeo de sequestro

A família de Matan Angrest, um soldado israelense de 21 anos, divulgou um vídeo completo mostrando seu sequestro por membros do Hamas. Capturado em outubro de 2023 durante ataques na fronteira com Gaza, ele permanece detido na Faixa de Gaza há mais de um ano e meio. As imagens mostram Matan Angrest sendo agredido em um tanque de guerra.

A mãe do soldado expressou preocupação com a saúde dele após a divulgação de um vídeo onde ele aparece abatido e com um dos braços sem movimento. Atualmente, há cerca de 55 reféns em poder do Hamas no território palestino.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discutiu com Donald Trump sobre a situação dos reféns. Trump defende a libertação imediata dos detidos e quer acelerar a ajuda humanitária para a população civil da Faixa de Gaza.

Um barco com ativistas internacionais foi interceptado a caminho da Faixa de Gaza e redirecionado ao porto israelense. Entre eles estavam Greta Thunberg e Thiago Ávila. Todos estão seguros e serão deportados. O Itamaraty acompanha o caso.

