FIFA oficializa cidades brasileiras para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Fifa oficializa as oito cidades brasileiras que sediarão a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027

A FIFA anunciou as cidades brasileiras que sediarão a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. As cidades escolhidas são Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza.

Os jogos ocorrerão em estádios como o Beira Rio, em Porto Alegre; Neoquímica Arena, em São Paulo; Maracanã, no Rio de Janeiro; e Mineirão em Belo Horizonte. Em Brasília, será utilizada a Arena Mané Garrincha; em Salvador, a Fonte Nova; em Recife, a Arena Pernambuco; e em Fortaleza, a Arena Castelão. Todos esses estádios já foram utilizados durante a Copa do Mundo Masculina de 2014.

