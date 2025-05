Exportações superarem importações e Brasil alcança superávit comercial de US$ 8 bilhões em abril

O Brasil exportou mais do que importou em abril. O superávit foi de 8,1 de dólares. Houve queda de 3,3% em relação a abril do ano passado. No acumulado do ano, o superávit da balança comercial é de 17,7 bilhões milhões de dólares, 34,2% a menos do que no mesmo período de 2024. Os resultados refletem a queda das cotações de commodities, como a soja. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!