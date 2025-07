FMI eleva previsões de crescimento global e brasileiro Impacto das tarifas dos EUA não foi considerado nas novas estimativas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 00h09 (Atualizado em 30/07/2025 - 00h09 ) twitter

FMI revisa para cima estimativa de crescimento da economia mundial e brasileira

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima suas projeções de crescimento econômico para o mundo e para o Brasil. As novas estimativas não consideram as tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump, previstas para entrar em vigor em agosto. Os Estados Unidos devem crescer 1,9% este ano e alcançar 2% em 2026. A China também teve suas projeções ajustadas para um crescimento de 4,8%. Para o Brasil, a expectativa de crescimento em 2025 subiu para 2,3%, com uma previsão de 2,1% para 2026.

Além disso, o FMI melhorou sua previsão para a economia mundial, esperando um crescimento de 3%, um aumento de 0,2% em relação às previsões anteriores. Segundo a organização, as tarifas anteriormente anunciadas pelos Estados Unidos não tiveram um impacto tão severo quanto se esperava inicialmente.

