Frio bate recorde em São Paulo com mínima de 12,4°C

Com 12,4ºC, SP registra a temperatura mais baixa do ano; frio deve continuar nos próximos dias

A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira a temperatura mais baixa do ano, com termômetros marcando 12,4°C. A previsão indica que as temperaturas devem cair ainda mais nos próximos dias, com estimativas entre 7 e 9 graus na madrugada seguinte.

Devido ao frio intenso, parte da estação Pedro II do metrô no centro foi transformada em um abrigo solidário para acolher cerca de cem pessoas em situação de rua. O local oferece camas, cobertores e refeições para proporcionar um ambiente seguro e aquecido durante as noites geladas.

Além da capital paulista, cidades do interior como Marília também enfrentaram baixas temperaturas, registrando mínimas de até 7 graus. Os moradores buscaram formas de se aquecer com roupas adequadas e procurando lugares ensolarados para aliviar o frio.

