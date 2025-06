Frio extremo atinge o sul do Brasil com alerta laranja Geadas e temperaturas negativas afetam cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 23h06 (Atualizado em 10/06/2025 - 23h06 ) twitter

Inmet emite alerta laranja para temperaturas negativas no sul do país

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para temperaturas negativas no sul do Brasil. Pela manhã, geadas foram registradas em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Santa Rosa, próxima à fronteira com a Argentina, também enfrentou frio intenso, com carros cobertos de gelo. A cidade de Bagé teve a temperatura mais baixa do país, atingindo 1,2 graus negativos. Na Serra Catarinense, São Joaquim registrou três graus.

Assista ao vídeo - Inmet emite alerta laranja para temperaturas negativas no sul do país

