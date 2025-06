Frio intenso atinge o Sul do Brasil com temperaturas abaixo de zero Massa de ar polar provoca congelamento em cidades de Santa Catarina JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h28 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h28 ) twitter

Onda de frio faz cidades do Sul do Brasil registrarem temperaturas negativas

Uma onda de frio intensa atingiu o sul do Brasil, provocando temperaturas negativas em várias cidades. Em Santa Catarina, a água de um chafariz congelou, e a cidade de Urupema registrou a temperatura mais baixa do ano, com oito graus negativos. A Defesa Civil do estado emitiu um alerta devido ao alto risco de agravamento de doenças.

Na Serra Catarinense, a cidade de São Joaquim virou atração com suas cerejeiras cobertas de gelo. Durante a madrugada, os termômetros marcaram seis graus negativos, enquanto em Bom Jardim da Serra, o frio congelou o chafariz central. No Paraná, Palmas registrou cinco graus abaixo de zero, e no Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes teve a menor temperatura do estado. Monte Alegre dos Campos também foi afetada, com gramados cobertos de gelo. A queda nas temperaturas é resultado de uma massa de ar polar que se deslocou pela região.

