Frio no Sul pode causar fenômenos climáticos incomuns Previsão indica instabilidades e variações de temperatura no Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h04 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h14 )

Saiba qual é a previsão do tempo para esta quinta (26)

A região Sul do Brasil enfrenta temperaturas baixas, com possibilidade de chuva congelada na campanha gaúcha. Instabilidades devem aumentar nas próximas horas. Em São Paulo, a previsão é de tempo firme e ensolarado, com temperaturas chegando a 26 graus; na sexta-feira (27), espera-se pancadas de chuva com máxima de 23 graus, e no sábado (28) o tempo melhora novamente.

O norte e nordeste registraram os maiores volumes de chuva recentemente. No sul, uma nova frente fria pode provocar temporais entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, com alertas para ventos fortes, raios e granizo. No Amazonas, a circulação dos ventos contribui para a formação de nuvens de chuva. Florianópolis deve ter máxima de 16 graus, enquanto Vitória pode chegar a 26 graus, Goiânia a 29 graus, Terezina a 34 graus e Rio Branco a 31 graus.

Em Altamira, no Pará, o sol pode aparecer com chances de chuva passageira; temperaturas variam entre 32 e 33 graus. Araguari, em Minas Gerais, deve ter dias de tempo firme com máximas entre 25 e 26 graus.

