Funcionários da Embaixada de Israel são mortos em Washington Investigação aponta terrorismo e crime de ódio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h23 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h29 )

Funcionários da embaixada de Israel nos EUA são mortos em Washington; suspeita é de terrorismo

Dois funcionários da embaixada de Israel nos Estados Unidos foram mortos durante um ataque em Washington. O incidente ocorreu próximo a um museu judaico e está sendo investigado como terrorismo e crime de ódio. As vítimas, Sara Milgrim e Yaron Lischinsky, foram baleadas ao sair de um evento.

Elias Rodrigues, natural de Chicago e com 30 anos, foi identificado como o suspeito do ataque. Ele teria agido sozinho e mencionou a causa palestina como motivação ao ser detido. A arma utilizada foi recuperada pela polícia.

O presidente Donald Trump condenou o ato como antissemitismo e conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ambos destacaram a importância de combater o ódio. Em resposta, embaixadas israelenses reforçaram suas medidas de segurança globalmente.

Organizações judaicas expressaram preocupação com o aumento do discurso de ódio. A confederação israelita do Brasil destacou a necessidade urgente de enfrentar o antissemitismo no mundo.

