Golpe dos falsos taxistas faz cantor Luiz Ayrão perder quase R$ 8 mil Troca do cartão ou cobrança de um valor mais alto são as fraudes mais comuns cometidas por esses criminosos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 22h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Golpe dos falsos taxistas faz cantor Luiz Ayrão perder quase R$ 8 mil

Três suspeitos foram presos em São Paulo por se passarem por taxistas e aplicarem golpes que resultaram em um desvio total de R$ 800 mil. Entre as vítimas está o cantor Luiz Ayrão, que pagou quase R$ 8 mil por uma corrida que deveria custar apenas R$ 79. Os criminosos utilizavam carros com características típicas de táxis, mas com placas adulteradas e recusavam pagamentos via PIX ou por aproximação.

As fraudes mais comuns incluem a troca do cartão do passageiro e a cobrança de valores elevados. Passageiros que utilizam táxis ou carros de aplicativo clandestinos também estão sujeitos a crimes graves como sequestro e extorsão. Para evitar esses riscos, recomenda-se utilizar apenas serviços credenciados e verificar o modelo, placa do veículo e identificação do motorista.

Luiz Ayrão continua a usar táxis frequentemente e elogia os profissionais da categoria, mas agora se mantém mais vigilante após o ocorrido.

Assista ao vídeo - Golpe dos falsos taxistas faz cantor Luiz Ayrão perder quase R$ 8 mil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!