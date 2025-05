Governo anuncia indenização para crianças com microcefalia devido ao zika vírus Crianças nascidas entre 2015 e 2024 receberão R$ 60 mil em parcela única JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h49 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h49 ) twitter

Governo deve indenizar crianças afetadas pelo zika virus

O governo federal anunciou que crianças nascidas com microcefalia causada pela epidemia de zika vírus no Brasil receberão uma indenização única de R$ 60 mil. A previsão é que mais de quatro mil pessoas sejam beneficiadas. O auxílio abrange crianças contaminadas durante a gravidez de suas mães entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024. As solicitações devem ser feitas pelo aplicativo Meu INSS até o dia 31 de outubro.

Desde o surto do zika vírus há uma década, muitas famílias enfrentam dificuldades devido aos custos elevados e à falta de suporte terapêutico e de saúde adequados. Na Bahia, por exemplo, mais de 2.300 crianças convivem com microcefalia. Apesar da compensação financeira anunciada, muitas mães recorrem a rifas e campanhas online para arcar com despesas adicionais. No ano anterior, o governo vetou uma medida proposta pelo Congresso Nacional que adicionaria uma pensão vitalícia ao benefício.

