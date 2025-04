Governo propõe PEC da Segurança para fortalecer polícias e unificar sistema Proposta visa ampliar atuação policial e requer aprovação no Congresso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 00h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 00h00 ) twitter

Governo apresenta texto da PEC da Segurança aos líderes partidários; veja as propostas

O governo apresentou aos líderes partidários a Proposta de Emenda à Constituição destinada à segurança pública, conhecida como PEC da Segurança. A proposta foi elaborada pelos ministros Ricardo Lewandowski e Gleisi Hoffmann, com o objetivo de reformular a atuação das polícias Federal e Rodoviária Federal.

Após meses de discussões internas, o texto foi ajustado para reduzir resistências dos governadores responsáveis pela segurança em seus estados. Entre as principais mudanças está a ampliação das atribuições da Polícia Federal no combate a milícias e organizações criminosas. A Polícia Rodoviária Federal passará a se chamar Polícia Aviária Federal, expandindo suas funções para incluir policiamento em ferrovias e rios.

Outro ponto importante é o reconhecimento das guardas municipais como parte integrante do sistema de segurança pública. Além disso, propõe-se a unificação das informações sobre crimes e criminosos e a criação de um fundo nacional para segurança pública e presídios, que não poderá ser bloqueado.

Para ser aprovada, a PEC precisa do apoio de três quintos dos deputados e senadores após passar pelas comissões da Câmara e do Senado. Apesar do consenso sobre a importância do tema, há divergências entre governistas e oposição quanto ao conteúdo da proposta.

