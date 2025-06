Granizo cobre Itati com camada de gelo de até 50 cm Chuva intensa causa destruição no Sul do Brasil, afetando diversas cidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h45 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h45 ) twitter

Chuva de granizo forma camada de 50 centímetros em Itati, no RS

Uma forte chuva de granizo atingiu Itati, no Rio Grande do Sul, cobrindo a área com uma camada de gelo de até 50 centímetros. O fenômeno ocorreu rapidamente, em menos de 15 minutos, mas deixou um rastro de destruição na cidade e arredores. “Foi horrível o barulho. Parece que ia desabar a casa”, relatou um morador.

O gelo acumulou-se em uma rodovia estadual, interrompendo o tráfego até a manhã seguinte. Na comunidade de Aratinga, mais de 50 imóveis sofreram danos nos telhados, com muitos moradores perdendo pertences devido à infiltração de água.

O temporal também afetou outras regiões do Sul do Brasil. Em Santa Catarina, as cidades de Fraiburgo, Ibiam e Videira registraram danos significativos em mais de 700 residências. No Paraná, Assis Chateaubriand e outras localidades também foram impactadas pela precipitação de granizo.

Assista ao vídeo - Chuva de granizo forma camada de 50 centímetros em Itati, no RS

