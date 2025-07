Hamas aceita trégua e negociações prosseguem Netanyahu se reúne com Trump para discutir cessar-fogo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h29 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h29 ) twitter

Hamas concorda com cessar-fogo e diz estar pronto para seguir com as negociações

O grupo Hamas aceitou um cessar-fogo e está disposto a continuar as negociações. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve se encontrar com o presidente americano Donald Trump em Washington para discutir os termos finais do acordo. Entre as mudanças propostas pelo Hamas estão o retorno da ajuda humanitária em Gaza sob a coordenação da ONU e a suspensão dos ataques.

Espera-se que o cessar-fogo resulte na libertação de oito reféns atualmente em cativeiro. Em Tel Aviv, familiares dos sequestrados demonstraram apoio à libertação de todos os prisioneiros.

Netanyahu busca definir uma posição governamental sobre a proposta antes de sua viagem aos Estados Unidos. O Exército israelense informou que controla 65% da Faixa de Gaza, com operações recentes resultando na eliminação de membros do Hamas.

