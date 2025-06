Hernán Crespo retorna ao São Paulo como técnico Argentino volta ao clube com contrato até dezembro do próximo ano JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 01h56 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h56 ) twitter

São Paulo anuncia oficialmente Hernán Crespo como novo técnico

O São Paulo confirmou a contratação de Hernán Crespo como seu novo técnico para o restante da temporada. O argentino, que já esteve à frente do clube em 2021, retorna com um contrato válido até o final do próximo ano.

Crespo possui uma década de experiência como treinador e já conquistou três títulos em diferentes países. Sua primeira grande vitória foi a Copa Sul-Americana com o Defensa y Justícia, da Argentina, o que chamou a atenção do São Paulo. Em sua passagem anterior pelo clube, ele levou o time à vitória no Campeonato Paulista, quebrando um jejum de oito anos sem títulos.

Embora tenha conquistado o Campeonato Paulista em sua primeira passagem, o desempenho de Crespo no Campeonato Brasileiro não foi tão positivo, com a primeira vitória ocorrendo somente após dez rodadas. Agora, ele retorna ao clube com a expectativa de trazer novos resultados positivos.

