Homem ameaça explodir bombas na Esplanada dos Ministérios

Homem teria ameaçado explodir bombas perto da Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Um homem foi detido após ameaçar explodir bombas perto da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ele se recusou a sair do local onde estavam os explosivos. Segundo a polícia, o suspeito proferia frases desconexas.

O incidente levou ao isolamento e evacuação do prédio do Ministério do Desenvolvimento Social. Uma equipe especializada foi acionada para lidar com a situação. O suspeito foi capturado durante um momento de distração. Um dos artefatos foi desativado, enquanto o outro foi detonado pela equipe de segurança.

