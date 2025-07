Homenagem a Juliana Marins em Niterói após tragédia na Indonésia Trilha e mirante na Praia do Sossego recebem nome da publicitária JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 01h43 (Atualizado em 09/07/2025 - 01h43 ) twitter

Brasileira que morreu em vulcão na Indonésia é homenageada em Niterói (RJ)

Juliana Marins, que faleceu em um acidente no vulcão Rinjani na Indonésia, foi homenageada em Niterói, onde residia. Uma trilha e um mirante na Praia do Sossego agora levam seu nome. A cerimônia organizada pela prefeitura reuniu familiares e amigos da publicitária de 26 anos.

Na Indonésia, equipes de resgate do Parque Rinjani participaram de um treinamento intensivo em resgate vertical, focado em melhorar suas habilidades em terrenos desafiadores. Abdu Agan, voluntário que participou do resgate, foi fundamental na recuperação do corpo de Juliana.

O laudo inicial das autoridades indonésias apontou hemorragia interna como causa da morte, ocorrida 20 minutos após a queda. Uma nova necrópsia realizada no Brasil está aguardando resultados, que serão determinantes para a família decidir sobre um possível processo contra o governo indonésio por suspeita de negligência no resgate.

