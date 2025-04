Ibovespa fecha em queda após tensões comerciais internacionais Incertezas globais impactam mercado financeiro brasileiro e cotação do dólar JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 00h13 (Atualizado em 08/04/2025 - 00h13 ) twitter

Principal índice da Bolsa de Valores sente o golpe da escalada do 'tarifaço' e fica no vermelho

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou uma queda significativa devido à preocupação com o aumento das tarifas internacionais. O índice abriu com uma baixa de 1,7% e encerrou o dia com um recuo de 1,31%. O cenário de incerteza também impactou o valor do dólar, que fechou cotado a R$ 5,91.

A reação do mercado brasileiro está ligada à possibilidade de novas tarifas sobre produtos chineses, aumentando o temor de uma intensificação da guerra comercial. Investidores internacionais, que têm forte presença na Bolsa brasileira, demonstraram preocupação com a situação, influenciando a queda das ações de empresas como Petrobras e do setor de etanol.

Durante um encontro em São Paulo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, expressou pessimismo sobre a economia global. Já o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, comentou sobre a disseminação da volatilidade e incerteza mundial.

