Inflação desacelera em abril com alta de 0,43% no IPCA Saúde e alimentação lideram pressão sobre preços; combustíveis caem JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h42 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h42 )

Inflação desacelera em abril e chega a 0,43%

A inflação medida pelo IPCA apresentou desaceleração em abril, registrando aumento de 0,43%, conforme dados do IBGE. Apesar da desaceleração, a inflação acumulada em 12 meses permaneceu acima da meta do governo, alcançando 5,53%. Os setores de saúde e alimentação foram os principais responsáveis pela pressão nos preços, com destaque para reajustes em medicamentos e aumentos nos preços da batata e do tomate. Em contrapartida, a redução de 0,45% nos preços dos combustíveis ajudou a aliviar os custos gerais de transporte.

Em São Paulo, o ministro da Fazenda comentou que o índice de abril está alinhado com as expectativas. Ele expressou confiança em uma melhora na inflação até o final do ano. A expectativa é que a pressão sobre os preços dos alimentos diminua nos próximos meses, com o setor agrícola contribuindo para a redução da inflação acumulada.

