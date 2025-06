Inflação desacelera em maio com IPCA em 0,26% Queda nos preços de alimentos impulsiona redução no índice JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 23h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 23h17 ) twitter

A inflação desacelerou em maio, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrando um aumento de apenas 0,26%. O grupo de alimentação e bebidas foi crucial para essa redução, com uma desaceleração significativa de preços. Em abril, o índice foi de 0,43%, enquanto nos últimos 12 meses acumulou alta de 5,32%, acima da meta governamental de 4,5%.

Destaque para a queda expressiva no preço do tomate, que diminuiu em 13,52%. Arroz, ovos e frutas também tiveram reduções nos preços. No entanto, produtos como cebola, café e carnes apresentaram aumentos.

No setor habitacional, reajustes no gás encanado e mudanças na bandeira tarifária da energia elétrica influenciaram a inflação. Já no setor de transportes, houve quedas significativas nas passagens aéreas (11,31%) e nos combustíveis (0,72%). A taxa acumulada dos últimos doze meses preocupa agentes econômicos que defendem aumento dos juros para controlar a inflação.

