Tiroteio em escola na Áustria deixa dez mortos

Um tiroteio em uma escola do ensino médio, na Áustria, deixou dez mortos e onze feridos. O atirador também morreu. Um jovem de 21 anos entrou na escola com duas armas e atirou contra estudantes e professores. Ele foi identificado como um ex-aluno da instituição de ensino. Segundo a polícia, a maioria das vítimas era estudante. O atirador foi encontrado morto em um banheiro. O chanceler da Áustria, Christian Stocker, classificou o ataque como uma tragédia e decretou três dias de luto nacional.



