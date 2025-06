Além de Bolsonaro, STF ouve outros cinco réus de suposta tentativa de golpe de Estado

O primeiro depoimento do dia no Supremo Tribunal Federal foi do ex-comandante da marinha, Almir Garnier. O almirante negou ter colocado as tropas à disposição de um golpe de Estado, mas confirmou ter participado da reunião em que teria sido discutida a minuta de um decreto golpista. Garnier afirmou também que na reunião foram discutidas medidas de garantia da lei e da ordem. O ex-ministro da justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, foi ouvido em seguida. O general Augusto Heleno, ex-ministro do gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, ficou em silêncio durante interrogatório de Alexandre de Moraes. O ex-ministro da defesa do governo Bolsonaro também foi ouvido. O general Paulo Sérgio Nogueira afirmou que o papel das forças armadas é fiscalizar as eleições.



