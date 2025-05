Influenciador se entrega após atropelamento fatal no Rio Vitor Belarmino dirigia acima do limite ao atropelar fisioterapeuta JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h30 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h30 ) twitter

Influenciador que atropelou e matou recém-casado se entrega à polícia no RJ

Após dez meses foragido, o influenciador Vitor Belarmino se entregou à polícia na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro em julho do ano passado. O acidente ocorreu quando a vítima saía da festa de seu casamento e foi registrado por câmeras de segurança, com a esposa como testemunha ocular.

Laudos indicam que Belarmino dirigia a 109 km/h em uma área onde o limite é de 70 km/h. Ele foi indiciado por homicídio doloso devido à possibilidade de ter evitado o acidente ao respeitar o limite de velocidade, além de omissão de socorro por não prestar assistência à vítima após o atropelamento.

Vitor foi levado a um presídio onde aguardará a audiência de custódia agendada para amanhã. A defesa contesta os resultados da investigação, mas ele optou por se entregar para colaborar com a justiça e esclarecer os fatos.

