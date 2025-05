INMET alerta para chuvas intensas em quase 1.200 municípios Capitais do Nordeste enfrentam risco elevado de transtornos climáticos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h26 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h26 ) twitter

Previsão do tempo: INMET coloca quase 1,2 mil municípios em alerta para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para quase 1.200 cidades devido à previsão de chuvas intensas. As capitais Recife, Maceió e Aracaju estão entre as mais afetadas, com expectativa de grandes volumes de chuva, aumentando o risco de transtornos significativos.

Em São Paulo, a semana começa com temperaturas elevadas, mas uma frente fria deve chegar na quarta-feira (21), trazendo precipitações e melhorando a qualidade do ar. No Sul do Brasil, uma nova frente fria trará chuvas e ar frio entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná.

No Centro-Oeste e Sudeste, o tempo permanece ensolarado com alerta para baixa umidade do ar. Enquanto isso, no Norte e Nordeste, o calor persiste com chuvas fortes em diversos momentos do dia.

