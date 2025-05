Inscrições abertas para o Programa Mais Médicos Mais de 3.100 vagas disponíveis em regiões remotas do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h07 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programa Mais Médicos abre 3,1 mil vagas; inscrições vão até quinta (8)

As inscrições para o Programa Mais Médicos começaram nesta segunda-feira e vão até quinta-feira. O programa oferece mais de 3.100 vagas em 1.600 municípios brasileiros, com o objetivo de levar assistência médica às regiões mais distantes do país.

Os interessados podem se inscrever pelo site oficial maismedicos.saude.gov.br. Os médicos selecionados receberão um salário mensal de 14 mil reais para atuar em áreas que enfrentam dificuldades para atrair profissionais de saúde.

Assista em vídeo - Programa Mais Médicos abre 3,1 mil vagas; inscrições vão até quinta (8)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!