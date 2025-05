INSS promete ressarcir beneficiários afetados por descontos irregulares até dezembro Medida foi anunciada durante reunião do Conselho Nacional da Previdência Social JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h41 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h41 ) twitter

Beneficiários com descontos ilegais serão ressarcidos até 31 de dezembro, diz presidente do INSS

O presidente do INSS informou que até o final de dezembro todos os beneficiários prejudicados por descontos não autorizados receberão o devido ressarcimento. A declaração ocorreu na primeira reunião do Conselho Nacional da Previdência Social sob a liderança de Gilberto Waller, que recentemente assumiu a presidência do órgão.

Ainda não foram definidas as modalidades de restituição, e o impacto financeiro dessa operação para o governo permanece incerto. Os ressarcimentos dos descontos indevidos, que ocorreram em abril, já começaram a ser processados e devem ser concluídos até 6 de junho.

