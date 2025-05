Idade do sucesso: evolução de treinos permite que atletas acima dos 30 anos continuem brilhando

No passado, estar acima dos 30 anos, era um indício de que a carreira do jogador de futebol já estava chegando ao fim, mas isso mudou com a evolução da preparação física e da nutrição. No Brasileirão deste ano, os jogadores acima dos 30 anos dominam a lista de artilheiros. Aos 30 anos, Arrascaeta, do Flamengo, é o principal goleador, com oito gols. O surpreendente Mirassol, do interior de São Paulo, também tem um representante entre os goleadores. O lateral-esquerdo, Reinaldo, é especialista em cobrar pênaltis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!