Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (2): Rio Grande do Sul é o estado com maior número de feminicídios cometidos contra vítimas que já tinham medidas protetivas. Governo se mobiliza para garantir conversa entre Lula e Donald Trump sobre tarifaço. Indenização prometida há um mês pelo governo federal ainda não foi paga às crianças afetadas pelo Zika Vírus. Brasil bate recorde de arrecadação com turismo internacional no primeiro semestre do ano. No Brasileirão, Ceará vai receber o líder Flamengo, em Fortaleza (CE).



