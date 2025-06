Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (14): Itamaraty solicita ao governo de Israel que dê prioridade à saída de comitiva brasileira que está no país. Reunião entre Estados Unidos e Irã para tratar acordo nuclear é cancelada. Polícia procura atirador que matou deputada e feriu senador em dois ataques seguidos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, registra a temperatura mais baixa do ano. E com o frio, dobram as internações de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em Brasília, Lula se encontra com presidente da Câmara, Hugo Motta, para discutir a Medida Provisória que modifica cobrança do IOF. E a Copa do Mundo de Clubes vai começar nos Estados Unidos! Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense vão disputar título inédito.