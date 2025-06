Israel retoma atividades normais enquanto conflitos continuam na Faixa de Gaza Primeiro dia sem restrições marca retorno à rotina em meio a tensões militares JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h01 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h01 ) twitter

Cidades de Israel começam a retomar a rotina no primeiro dia livre de restrições

No primeiro dia sem restrições em Israel, as cidades começaram a retomar suas atividades normais. Em Tel Aviv, o tráfego foi restabelecido e o aeroporto Ben Gurion voltou a operar após quase duas semanas de paralisação. As escolas também reabriram para os alunos. No entanto, em outra parte do país, as forças israelenses concentram suas operações na Faixa de Gaza.

Na Praça dos Sequestrados, em Tel Aviv, os nomes dos 50 reféns ainda sob controle do Hamas são lembrados por ativistas que esperam um foco renovado na libertação desses indivíduos. Recentemente, sete soldados israelenses morreram em confronto com o grupo na região de Gaza, representando uma das maiores perdas militares desde março deste ano.

Internacionalmente, o presidente dos Estados Unidos afirmou que ações americanas facilitaram discussões para um cessar-fogo na região. Em conversa com o Premier de Israel, o presidente francês destacou a urgência de um acordo para libertar os reféns. Outros líderes mundiais veem este momento como oportuno para iniciar diálogos de paz.

