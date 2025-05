Julgamento de torcedor do Flamengo por morte de palmeirense tem início em São Paulo Torcedores pedem justiça para Gabriela Anelli em júri popular JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h24 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h55 ) twitter

Julgamento de flamenguista acusado de matar palmeirense começa nesta segunda (19)

O julgamento de Jonathan Messias dos Santos, torcedor do Flamengo acusado pela morte de Gabriela Anelli, começou nesta segunda-feira (19) em um fórum criminal na Zona Oeste de São Paulo. Gabriela foi atingida por estilhaços de uma garrafa arremessada antes de um jogo entre Palmeiras e Flamengo em julho de 2023.

A investigação incluiu uma reconstituição virtual que identificou Jonathan como responsável pelo arremesso. Ele foi preso no Rio de Janeiro e transferido para São Paulo. A defesa questiona a cronologia dos vídeos usados na investigação, enquanto a acusação afirma que as imagens mostram claramente o momento do incidente.

Do lado de fora do fórum, torcedores do Palmeiras exibiram faixas pedindo justiça para Gabriela. O júri é composto por três mulheres e quatro homens. Até agora, seis testemunhas foram ouvidas. O julgamento será retomado com o depoimento do réu. O pai de Gabriela expressou seu desejo por justiça em meio à violência no futebol.

Assista em vídeo - Julgamento de flamenguista acusado de matar palmeirense começa nesta segunda (19)

