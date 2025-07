Julho terá menos chuva e frio em comparação a junho Frente fria atinge litoral de São Paulo e Rio de Janeiro nesta terça-feira (2) JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 00h01 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h01 ) twitter

Previsão do tempo: julho deve ser bem menos frio e chuvoso do que o mês anterior

O mês de julho promete uma redução significativa nas chuvas e nas temperaturas frias em relação a junho. A circulação dos ventos na atmosfera enfraquece as chuvas nas áreas centrais do Brasil, enquanto no Sul e em parte do Mato Grosso do Sul, os índices de precipitação devem ficar abaixo do esperado.

No litoral do Sudeste e da Bahia, as frentes frias que avançam pelo oceano provocam chuvas acima da média. Em Porto Alegre, a quarta-feira (2) terá máxima de 12 graus e chuva fraca à tarde. São Paulo apresenta tempo fechado com possibilidade de chuva a qualquer hora, com temperaturas atingindo até 14 graus. Já em Palmas, o tempo permanece firme, com temperaturas chegando a 34 graus.

Amanhã, a frente fria avança pela costa do Sudeste, espalhando nuvens e chuvas sobre o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. No Sul, o amanhecer ainda pode registrar geada generalizada. Em Curitiba, a temperatura máxima será de 9 graus, enquanto Vitória terá 27 graus, Cuiabá 23 graus, e Rio Branco até 24 graus.

Para a cidade de Monte Alegre de Minas, em Minas Gerais, o tempo permanecerá aberto até sexta-feira (4), com máximas entre 26 e 27 graus. Em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, o tempo será firme e frio, com mínima de 0 grau e máxima de 12 graus nesta quarta-feira. Entre quinta (3) e sexta, as mínimas variam entre 5 e 7 graus, e as máximas entre 16 e 18 graus.

Assista ao vídeo - Previsão do tempo: julho deve ser bem menos frio e chuvoso do que o mês anterior

