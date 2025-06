Lula anuncia programa habitacional para famílias da Favela do Moinho Presidente critica tratamento dado a moradores de comunidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h04 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h04 ) twitter

Lula anuncia programa de habitação para atender 900 famílias em SP

O presidente Lula esteve em São Paulo para lançar um programa de habitação destinado a beneficiar as 900 famílias que vivem na Favela do Moinho, localizada no centro da cidade em um terreno federal. Durante seu discurso, Lula criticou a percepção elitista que associa moradores de favelas a criminosos, destacando o direito dessas pessoas a uma vida digna com moradia adequada.

Os moradores da Favela do Moinho já enfrentaram incêndios e tentativas de desocupação. Em parceria com o governo estadual, foi firmado um acordo para garantir novas moradias às famílias, que receberão uma carta de crédito de R$ 250 mil para adquirir imóveis fora da comunidade. Desse montante, R$ 180 mil serão financiados pela União e R$ 70 mil pelo governo estadual.

O ministro Jader Filho será responsável por coordenar os esforços para formalizar o acordo habitacional. O governador de São Paulo, Tarsirio de Freitas, não compareceu ao evento pois participava de outra cerimônia em São Bernardo do Campo.

Assista ao vídeo - Lula anuncia programa de habitação para atender 900 famílias em SP

