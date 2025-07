Lula anuncia R$ 33 bilhões em investimentos da Petrobras no RJ Presidente participa de reunião do BRICS e critica atuação da ONU JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h27 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h27 ) twitter

O presidente Lula anunciou um plano de investimento de R$ 33 bilhões pela Petrobras no estado do Rio de Janeiro, focado nos setores de refino de petróleo e petroquímica. A iniciativa deve gerar cerca de 38 mil empregos diretos e indiretos. Durante o anúncio em Duque de Caxias, Lula criticou a falta de repasse das reduções dos preços dos combustíveis ao consumidor final.

Além disso, Lula participou de um encontro do BRICS que reuniu ministros das finanças dos países membros e líderes empresariais. Dilma Rousseff, presidente do novo banco do BRICS, destacou a importância de aumentar transações financeiras em moedas locais para reduzir a exposição à volatilidade externa.

O presidente também expressou críticas à atuação da ONU na questão entre Israel e Palestina. Ele lamentou a incapacidade da organização em criar o Estado palestino. No encerramento do discurso, Lula comentou sobre os recentes impasses com o Congresso e indicou sua intenção de concorrer à reeleição.

