Lula critica atuação da ONU e discute meio ambiente na cúpula do BRICS Presidente defende reforma no Conselho de Segurança durante encontro internacional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 21h51 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h51 )

Lula defende o fortalecimento da democracia durante a cúpula do BRICS

Durante a cúpula do BRICS, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a necessidade de fortalecer a democracia e reformar o Conselho de Segurança da ONU. Após a foto oficial com líderes internacionais, Lula iniciou discussões sobre meio ambiente e saúde global, antecipando temas da COP30, que ocorrerá em novembro no Pará.

Lula criticou o negacionismo e o unilateralismo, alertando para o rápido avanço do aquecimento global. Ele enfatizou a necessidade de uma instituição de governança mundial mais representativa para mediar conflitos internacionais de forma eficaz. O presidente sugeriu que os BRICS poderiam desempenhar um papel significativo nesse processo.

Após a reunião, Lula respondeu à defesa que Donald Trump fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o Brasil possui instituições sólidas e independentes e rejeita interferências externas. Ele reiterou que o país é governado pelo povo brasileiro e pediu respeito à soberania nacional.

Assista ao vídeo - Lula defende o fortalecimento da democracia durante a cúpula do BRICS

