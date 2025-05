Lula incentiva Putin a negociar cessar-fogo na Turquia Presidente retorna ao Brasil após visitas à Rússia e China JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h52 (Atualizado em 15/05/2025 - 00h01 ) twitter

Lula é um dos líderes mundiais que incentivou Putin a viajar à Turquia para negociar cessar-fogo

O presidente Lula contatou Vladimir Putin para encorajá-lo a participar de uma reunião com Volodimir Zelensky na Turquia, visando um cessar-fogo de 30 dias no conflito. Lula está retornando ao Brasil após uma semana de visitas à Rússia e China. Durante sua passagem por Pequim, foram firmados acordos comerciais que resultaram em R$ 27 bilhões em investimentos para o Brasil.

Lula expressou confiança na relação com a China e minimizou possíveis retaliações dos Estados Unidos, destacando o desejo de crescimento e melhoria de vida para ambos os países. Em Pequim, ele assinou mais de 30 acordos com Xi Jinping e demonstrou otimismo quanto ao crescimento econômico e à possibilidade de paz na Ucrânia.

Embora tenha incentivado a participação de Putin nas negociações, o nome do líder russo não consta na lista de representantes para a reunião. Após seu retorno ao Brasil previsto para a madrugada de quinta-feira (15), Lula planeja seguir para Montevidéu, no Uruguai, para participar do enterro de Pepe Mujica, referindo-se a ele como uma figura de referência e respeito.

