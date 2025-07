Lula participa das comemorações do Dia da Independência na Bahia Presidente propõe projeto para tornar 2 de julho Dia Nacional da Consolidação da Independência JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h50 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h50 ) twitter

Lula participa das comemorações do Dia da Independência da Bahia junto a milhares de moradores

Milhares de baianos se reuniram no centro de Salvador para celebrar o Dia da Independência do Brasil na Bahia. O evento contou com a presença do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues.

O dia 2 de julho marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil e celebra os 202 anos desse marco histórico. As festividades se espalharam pela capital baiana e outras regiões do estado. Durante o evento, Lula exibiu um cartaz em defesa da taxação dos super-ricos.

Além de participar das comemorações, o presidente apresentou um projeto de lei ao Congresso Nacional para instituir o 2 de julho como o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. O governador destacou a importância de ensinar essa data nas escolas para que mais pessoas entendam seu significado histórico.

Assista ao vídeo - Lula participa das comemorações do Dia da Independência da Bahia junto a milhares de moradores

