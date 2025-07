Mãe e filha presas em Alagoas por fraude imobiliária Acusadas de estelionato, simulavam compra de imóveis mobiliados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h58 ) twitter

Mãe e filha são presas em Alagoas acusadas de negociar imóveis que não eram delas

Em Alagoas, uma mulher e sua filha foram presas sob acusação de estelionato por negociar imóveis que não lhes pertenciam. Apesar de uma extensa ficha criminal com dezenas de ocorrências registradas, a jovem foi liberada após audiência de custódia.

O golpe consistia em simular a compra de imóveis mobiliados, pagando apenas o valor de entrada para obter as chaves. Posteriormente, anunciavam os apartamentos como se fossem proprietárias e vendiam para terceiros, desaparecendo com o dinheiro. Um dos lesados relatou ter pago R$ 30 mil de entrada sem receber o restante do pagamento acordado.

Além disso, as acusadas furtavam objetos e eletrodomésticos dos imóveis. No último incidente, vizinhos suspeitaram do comportamento delas e acionaram a polícia, resultando na prisão em flagrante em um condomínio de classe média em Maceió. Câmeras de segurança registraram as suspeitas removendo itens do local. A proprietária do apartamento afirmou que não conseguiu recuperar seus bens.

Assista ao vídeo - Mãe e filha são presas em Alagoas acusadas de negociar imóveis que não eram delas

