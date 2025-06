Mais de R$ 50 milhões do crime organizado reforçam segurança pública em SP Bens apreendidos em operações são leiloados para financiar forças policiais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h21 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h21 ) twitter

Segurança pública de SP será financiada por mais de R$ 50 milhões recuperados do crime organizado

Mais de R$ 50 milhões provenientes do crime organizado serão destinados à segurança pública em São Paulo. Este valor foi obtido através do leilão de veículos e imóveis confiscados em operações contra a lavagem de dinheiro. Entre os bens recuperados está uma casa avaliada em R$ 3 milhões e mais de R$ 400 mil em contas bancárias vinculadas a Cynthia Camacho, esposa de Marcola, chefe do PCC.

Os recursos arrecadados serão incorporados ao Fundo de Segurança Pública do estado, usados para adquirir equipamentos essenciais como viaturas e armas para as forças policiais. Este processo é conduzido pelo núcleo de recuperação de ativos que nos primeiros dois meses do ano arrecadou quase R$ 52 milhões.

A expectativa é que, nos próximos anos, a Secretaria de Segurança Pública se torne autossuficiente com recursos superiores a R$ 1 bilhão provenientes do crime organizado, fortalecendo ainda mais a segurança no estado.

