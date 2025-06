Marcola é levado para exames médicos sob forte esquema de segurança Deslocamento do chefe do PCC mobiliza forças policiais em Brasília JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h18 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h18 ) twitter

Chefe do PCC, Marcola deixa presídio de segurança máxima, em Brasília, para fazer exames no joelho

Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, foi retirado do Presídio Federal de Segurança Máxima em Brasília para realizar exames médicos devido a suspeitas de lesão no joelho. O deslocamento envolveu um grande aparato de segurança, incluindo agentes armados, helicópteros e viaturas das polícias Civil e Militar do Distrito Federal.

O chefe do PCC, condenado a mais de 300 anos por crimes como assaltos a bancos e tráfico de drogas, foi levado ao hospital de base de Brasília para uma ressonância magnética após relatar dores no joelho. A operação de transporte do detento causou interrupções no trânsito de Brasília, com ruas bloqueadas para garantir a segurança do procedimento.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais não divulgou detalhes sobre a saúde de Marcola ou sobre as operações de deslocamento, mantendo a política de confidencialidade em relação aos detentos. O ambulatório onde ele foi atendido teve acesso restrito durante o procedimento.

Assista ao vídeo - Chefe do PCC, Marcola deixa presídio de segurança máxima, em Brasília, para fazer exames no joelho

