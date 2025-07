MC Oruam se entrega à polícia após confronto com agentes no Rio Rapper enfrenta acusações de desacato, resistência e lesão corporal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h27 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rapper Oruam se entrega após ter a prisão decretada pela Justiça do RJ

O rapper MC Oruam se apresentou à polícia depois que sua prisão preventiva foi decretada pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele é acusado de desacato, resistência e lesão corporal após um conflito com policiais civis que buscavam um adolescente ligado ao tráfico em sua residência.

A confusão começou quando os policiais foram à casa de MC Oruam para apreender um jovem de 17 anos suspeito de assaltos e segurança de um traficante local. A presença policial gerou revolta entre as pessoas presentes, resultando em agressões físicas e verbais contra os agentes. Um policial ficou ferido no incidente.

MC Oruam se entregou às autoridades acompanhado por sua mãe e namorada. Ele já havia sido preso anteriormente por abrigar um fugitivo da Justiça. Durante o tumulto, ele foi filmado discutindo com o delegado responsável pela operação. A polícia continua investigando o envolvimento do adolescente com atividades criminosas na casa do cantor.

O artista, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi Nepomuceno, também enfrenta acusações de ameaça. A Polícia Civil está analisando suas conexões com o Comando Vermelho, facção criminosa que seu pai supostamente lidera de um presídio federal. A defesa de MC Oruam não foi localizada para comentar o caso.

‌



Assista ao vídeo - Rapper Oruam se entrega após ter a prisão decretada pela Justiça do RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!