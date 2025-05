Ministério da Agricultura investiga suspeitas de gripe aviária no Brasil Zoológicos adotam medidas para proteger aves migratórias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 00h07 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h07 ) twitter

Ministério da Agricultura investiga nove casos suspeitos de gripe aviária pelo Brasil

O Ministério da Agricultura está investigando nove casos suspeitos de gripe aviária em várias regiões do Brasil. A principal preocupação é com as aves migratórias, que podem transmitir a doença. Em resposta, o Zoológico de São Paulo tomou medidas preventivas, isolando algumas espécies para evitar a transmissão.

No Zoológico de São Paulo, onde vivem cerca de 940 aves, algumas foram removidas de áreas descobertas e transferidas para locais protegidos por telas. Além disso, o zoológico implementou monitoramento diário e exames em aves provenientes de outras regiões como parte das ações preventivas.

Em Brasília, o zoológico local suspendeu temporariamente a visitação após a morte de um pombo e um irerê. Amostras desses animais foram enviadas para análise. Apesar dessas ações, o Zoológico de São Paulo mantém suas atividades de visitação, assegurando que não há foco ou suspeita de gripe aviária em suas instalações.

